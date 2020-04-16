2020-04-16T09:10:00+03:00
Политика

США заявили об испытании Россией ракеты, способной уничтожить спутники на орбите

Вашингтон заявил об угрозе космическим системам Штатов и их союзников
Ася КУЗНЕЦОВА
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Космические силы США заявили, что Россия провела испытания ракетной системы, которая способна уничтожить спутники на низкой околоземной орбите, сказано в заявлении пресс-службы командования.

- Космическое командование США осведомлено и отслеживает российские испытания противоспутниковой ракеты 15 апреля, - передаёт ТАСС фрагмент релиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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