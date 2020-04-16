2020-04-16T09:21:28+03:00
Экономика

Коммунальщикам запретят любые договоренности с коллекторами

В Госдуме уверены, что данная мера станет поддержкой гражданам в условиях коронавируса
Елена АКИМОВА
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Коммунальщикам запретят любые договоренности с коллукторамиКоммунальщикам запретят любые договоренности с коллукторамиФото: Олег УКЛАДОВ
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Управляющим компаниям и ТСЖ запретят заключать договоры с коллекторами на выбивание долгов. Это может произойти уже в 2020 году. Планируется, что законопроект, регулирующий данный вопрос, будет рассмотрен в мае.

Если документ будет утвержден, то в статью 155 Жилищного кодекса будут внесены поправки. Появится прямой запрет на заключение договоров, направленных на возврат просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги, или наделение коллекторов соответствующими полномочиями через доверенность. Помимо этого, если в доме появляется новая УК, то жильцам гарантированы все прежние условия

- Ранее мы приняли закон, который запрещает напрямую передавать долги по ЖКХ коллекторам. Но некоторые УК нашли в нем лазейку, которой стало заключение агентских договоров. Они позволяют обойти установленный запрет, - рассказал «Известиям» один из авторов законопроекта, первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.

В Госдуме позитивно отзываются о данном документе, он может стать еще одной мерой поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса. А вот сами управляющие компании выступают категорически против этой инициативы, прогнозируя рост долгов населения с 30 до 60%.

— Коллекторы в коммунальной сфере работают по-другому, не надо путать с микрозаймами. В нашей сфере они просто подрядные организации, как те, что обслуживают лифты. Коллекторов нанимают для взыскания долгов, и это абсолютно нормально. В противном случае УК должна создавать и содержать огромный юридический отдел, а это нереально, - комментирует исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина.

Ранее депутаты приняли законопроект, который обяжет коммунальщиков учитывать показатели индивидуальных счетчиков при оплате за отопление в многоквартирных домах, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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