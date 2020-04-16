2020-04-16T09:56:54+03:00
Общество

«Маякпринт» - одно из лучших предприятий Пензенской области

Холдинг продолжает покорять новые высоты
Анна ЧЕРНАЯ
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В феврале «Маякпринт» запустил очередную производственную линию. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиВ феврале «Маякпринт» запустил очередную производственную линию. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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На этой неделе минпромторг Пензенской области подвел итоги конкурса «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области» по итогам 2019 года. В номинации «Фармацевтическая, целлюлозно-бумажная и дерево - обрабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов» победителем стало ООО «Маякпринт» - одно из предприятий холдинга «Маяк» (руководитель - Владимир Васильевич Вдонин). В конце февраля этого года предприятие запустило четвертую по счету обойно-печатную линию фирмы «Ольбрих», что позволило предприятию создать новые рабочие места и увеличить производительность до 30 миллионов кусков в год.

Напомним, что ОАО «Маяк» - одно из старейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России, основанное в 1850 году. За 170 лет компания выросла из небольшой фабрики в крупнейший холдинг, в состав которого сейчас входят десять дочерних предприятий. За прошлый год совместными усилиями сотрудников каждого из них удалось произвести продукции на сумму в 14 миллиардов рублей, а в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды было перечислено свыше одного миллиарда 400 миллионов рублей.

Сейчас, несмотря на тяжелую обстановку, предприятия холдинга продолжают работать - но с рядом ограничений.

- Наша продукция востребована даже в период эпидемии: лекарства, продукты питанию нуждаются в упаковке, а она делается из бумаги нашего производства - отметил Владимир Вдонин. - Само собой, мы максимально позаботились о безопасности наших сотрудников и соблюдении всех предписаний Министерства здравоохранения Пензенской области. Я надеюсь, что скоро все закончится, и мы снова начнем работать в полную силу.

И мы надеемся на это.

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