Названы регионы, где народ чаще погибает от отравления алкоголем
Росстат назвал регионы, где жители чаще погибают от отравления алкоголем. В лидерах Республика Алтай, а наименьший показатель в Башкортостане.
Регины-лидеры по числу отравлений алкоголем:
Республика Алтай -33,2 человека на 100 тыс. населения,
Пензенская область - 20,1,
Брянская область - 19,5,
Бурятия - 17,3,
Кировская область - 15,5.
Наименьший показатель смертности от алкоголя:
Башкортостан - 0,2,
Ростовская область - 0,3,
Белгородская область - 0,4,
Татарстан - 0,5,
Москва - 0,5,
Ярославская область - 0,5.
Вместе с тем в 17 регионах отмечаются нулевые значения по такому виду смертности.
Если говорить про средний показатель, то от случайного отравления алкоголем стали умирать реже. Если в феврале 2020 года на 100 тысяч человек приходилось 4,9 таких случая, то в аналогичном периоде прошлого года — 7,2.
- Люди стали меньше пить и внимательнее относиться к своему здоровью. Поэтому снизилась смертность от отравлений алкоголем. Это наша эволюция, наш прогресс, - комментирует NEWS.ru полагает руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
ИСТОЧНИК KP.RU