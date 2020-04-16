Названы регионы, где народ чаще погибает от отравления алкоголем

16 Апр 2020 2020-04-16T10:07:38+03:00

названы регионы, где чаще люди умирают от отравления алкоголем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Росстат назвал регионы, где жители чаще погибают от отравления алкоголем. В лидерах Республика Алтай, а наименьший показатель в Башкортостане.

Регины-лидеры по числу отравлений алкоголем:

Республика Алтай -33,2 человека на 100 тыс. населения,

Пензенская область - 20,1,

Брянская область - 19,5,

Бурятия - 17,3,

Кировская область - 15,5.

Наименьший показатель смертности от алкоголя:

Башкортостан - 0,2,

Ростовская область - 0,3,

Белгородская область - 0,4,

Татарстан - 0,5,

Москва - 0,5,

Ярославская область - 0,5.

Вместе с тем в 17 регионах отмечаются нулевые значения по такому виду смертности.

Если говорить про средний показатель, то от случайного отравления алкоголем стали умирать реже. Если в феврале 2020 года на 100 тысяч человек приходилось 4,9 таких случая, то в аналогичном периоде прошлого года — 7,2.

- Люди стали меньше пить и внимательнее относиться к своему здоровью. Поэтому снизилась смертность от отравлений алкоголем. Это наша эволюция, наш прогресс, - комментирует NEWS.ru полагает руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

ИСТОЧНИК KP.RU