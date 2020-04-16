2020-04-16T10:47:40+03:00
Общество

Первый заместитель Председателя Совета муфтиев России объяснил, как мусульмане проведут Рамадан на самоизоляции

Ураза-байрам намечен на 24 мая
Елена АКИМОВА
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Священный месяц Рамадан в 2020 году продлится с 24 апреля по 23 маяСвященный месяц Рамадан в 2020 году продлится с 24 апреля по 23 маяФото: Александр КОЦ
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Первый заместитель Председателя Совета муфтиев России и председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов рассказал, как мусульмане готовятся к священному месяцу Рамадану, учитывая вынужденную самоизоляцию.

- Мы с первых дней, с 18 марта, перешли в изоляцию. Наши пятикратные ежедневные молитвы и, самое главное, пятничные молитвы, которые являются для мужчин-мусульман обязательными, посещение мечети — все это мы уже перевели в дистанционный вид, - говорит Рушан Аббясов.

Пока проповеди в виртуальном режиме отменять не планируют, даже на время Рамадана. Мечети закрыты для посетителей. Соблюдать пост для всех верующих обязательно, послабления допускаются только тем, кто болен.

- Если человек здоров, если его ничего не беспокоит, то, соответственно, он должен будет соблюсти пост. А касательно Ураза-байрам — мы ко всему готовы, - говорит председатель Духовного управления мусульман телеканалу «360».

Важный для мусульман день намечен на 24 мая. Если к тому моменту карантин не будет отменен, то верующим рекомендуют остаться дома.

- Мы также будем с нашими верующими находиться в режиме онлайн. Не стоит забывать, что пятничные молитвы более важны для мусульман, чем праздничные, поэтому если первые перевели в удаленный режим, то не составит труда сделать то же самое и со вторыми, - отметил Аббясов.

В 2020 году Рамадан начинается 24 апреля и продлится до 23 мая. В отличие от христиан, мусульмане в течение месяца вообще не употребляют пищу. Пить тоже запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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