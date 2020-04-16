2020-04-16T10:51:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Цены на имбирь в Москве вернулись на прежний уровень

Теперь продукт снова стоит около 350-400 рублей
Ксения АНУФРИЕВА
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Цены на имбирь в Москве вернулись на прежний уровеньЦены на имбирь в Москве вернулись на прежний уровеньФото: Shutterstock
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Стоимость имбиря в российской столице вернулась на прежней уровень после резкого скачка цен из-за повышенного спроса на данный продукт питания. Об этом 16 апреля заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью на радио «Эхо Москвы».

- Некоторое время действительно наблюдался определенный всплеск по лимонам, имбирному корню и чесноку. Все запустили рекламу именно этих продуктов на фоне пандемии, нагрузка была примерно две недели. На сегодняшний день все уже вернулось на прежний уровень, - сообщил руководитель ведомства.

Алексей Немерюк добавил, что имбирь как и раньше стоит в столичным магазинах примерно 350-400 рублей.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что во многих городах России жители заметили резкий рост цен и дефицит на имбирный корень и лимоны. Мы разобрались, откуда пошел миф о том, что имбирь эффективно защищает организм человека от коронавирусной инфекции, и так ли полезен этот продукт для здоровья.

Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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