2020-04-16T11:15:23+03:00
Общество

Только 38% российских школьников имеют гаджеты, с помощью которых можно учиться онлайн

«Комсомолка» стала соорганизатором масштабного исследования работы педагогов к во время обучения в удаленном формате
Александр МИЛКУС
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Фото: Олег УКЛАДОВ
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84% учителей сегодня имеют техническую возможность работать в режиме онлайн. При этом 22% педагогов пользуются школьными компьютерами. В некоторых школах их раздали педагогам домой. В некоторых учителям приходится приходить в классы, где стоит техника. Ученики гаджетами обеспечены гораздо хуже. Только 38% из них имеют возможность выполнять домашние задания на образовательных онлайн-платформах.

Это данные социологического исследования «Проблемы перехода на дистанционное обучение в Российской Федерации глазами учителей». Оно было проведено в конце марта – начале апреля лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики» при поддержке сайта «Комсомольская правда», Общероссийского Профсоюза образования, управления общего образования НИУ ВШЭ. В исследовании участвовали 22 600 учителей из 73 регионов страны.

- Сейчас эта проблема решается на уровне органов власти в регионах, - комментирует учитель математики, специалист в области онлайн обучения Наталья Киселева. – Помогают и обычные люди. Я каждый день получают информацию о том, что кто-то подарил смартфоны в сельские школы, кто-то помог с подключением. Мы все объединяемся для решения одной задачи. И идеальных решений, наверное, сейчас нет во всем мире. Все столкнулись с одной и той же проблемой. В некоторых странах учителя оставляют домашние задания в полицейских участках, в супермаркетах, чтобы родители, когда идут за покупками, их взяли.

Полностью с результатами исследования можно познакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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