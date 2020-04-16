2020-04-16T11:20:00+03:00
Общество

74% учителей впервые стали использовать образовательные онлайн-ресурсы

Проведено крупное социологическое исследование работы педагогов в дистанционном формате
Александр МИЛКУС
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Три четверти педагогов, которые прежде не пользовались на уроках никакими образовательными онлайн-ресурсами, теперь стали их применять. Из них 47% отметили, что, скорее всего, продолжат пользоваться ими и в будущем. Школы стремительно осваивают дистанционные технологии обучения.

Это один из выводов социологического исследования «Проблемы перехода на дистанционное обучение в Российской Федерации глазами учителей», проведеного в конце марта – начале апреля лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики». Сайт «Комсомольской правды» вместе с Общероссийским Профсоюзов образования, управление общего образования НИУ ВШЭ и ресурсом «Директория. Онлайн» выступил соорганизатором исследования. На вопросы анкеты ответили 22 600 учителей из 73 регионов страны.

64% опрошенных педагогов и до перехода на дистанционное обучение пользовались образовательными платформами регулярно или время от времени. В основном для отработки сложных тем по своему предмету и для выполнения домашних заданий.

Теперь же доля тех, кто использует онлайн-ресурсы при проведении уроков, увеличилась с 64% до 85%.

Наиболее популярными платформами учителя назвали Учи.ру, Российская электронная школа, ЯКласс, Яндекс.Учебник. Причем, Учи.ру – наиболее популярна в небольших городах и в сельской местности. А РЭШ – в городах-миллионниках.

Полностью с результатами исследования можно познакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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