2020-04-16T11:02:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы регионы России, где подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

Инфекцию за один день нашли в 78 субъектах страны
Ксения АНУФРИЕВА
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За минувшие сутки в России медики подтвердили 3448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки в России медики подтвердили 3448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в России медики подтвердили 3448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевших нашли в 78 регионах государства, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием 16 апреля.

Больше всего новых случаев инфицирования в Москве и Московской области: там за один день заболели 1370 и 467 человек соответственно. В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 154 местных жителя.

Данные оперативного штаба 16 апреля

Данные оперативного штаба 16 апреля

За один день из медицинских учреждений выписали 318 россиян, которые смогли полностью выздороветь от коронавируса. Из-за инфекции и осложнений после нее за сутки скончались 34 человек: 7 в Москве, 7 в Московской области, 3 во Владимирской области, 3 в Республике Дагестан, по 2 летальных исхода в Санкт-Петербурге, в Курской области и в Астраханской области, по одному умершему в Республике Ингушетия,Республике Чувашия, Калужской области, Республике Мордовия, Оренбургской области, Новосибирской области, Белгородской области, Республике Адыгея.

С начала пандемии 27 938 людей на территории России заболели коронавирусом, а число пациентов, прошедших успешное лечение достигло 2304. Оперштаб сообщает, что 232 человека не пережили болезнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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