Названы регионы России, где подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России медики подтвердили 3448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевших нашли в 78 регионах государства, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием 16 апреля.
Больше всего новых случаев инфицирования в Москве и Московской области: там за один день заболели 1370 и 467 человек соответственно. В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 154 местных жителя.
Данные оперативного штаба 16 апреля
За один день из медицинских учреждений выписали 318 россиян, которые смогли полностью выздороветь от коронавируса. Из-за инфекции и осложнений после нее за сутки скончались 34 человек: 7 в Москве, 7 в Московской области, 3 во Владимирской области, 3 в Республике Дагестан, по 2 летальных исхода в Санкт-Петербурге, в Курской области и в Астраханской области, по одному умершему в Республике Ингушетия,Республике Чувашия, Калужской области, Республике Мордовия, Оренбургской области, Новосибирской области, Белгородской области, Республике Адыгея.
С начала пандемии 27 938 людей на территории России заболели коронавирусом, а число пациентов, прошедших успешное лечение достигло 2304. Оперштаб сообщает, что 232 человека не пережили болезнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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