Эксперты рассказали, к чему приведет запрет импорта томатов

16 Апр 2020 2020-04-16T11:13:12+03:00

Эксперты объяснили, почему Россия не может отказаться от иностранных томатов Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Плодоовощной союз России выступил с инициативой временно ограничить ввоз данной продукции в страну

Изменить размер текста: A A

Плодоовощной союз России предлагает на два месяца запретить ввоз в страну томатов из Азербайджана, Турции, Марокко и Китая. Это позволит местным производителям поставлять продукцию на рынок и избежать потерь из-за самоизоляции.

Подобное ограничение может обернуться перебоями с продукцией, так как собственная продукция не сможет перекрыть имеющийся спрос.

Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак отмечает, что запрет поспособствует «увеличению цены на продукцию местных тепличных комбинатов, которые не закрывают и половины от потребностей внутреннего рынка».

- Часть населения не сможет покупать томаты. Они станут недоступны даже для среднего класса. И это на фоне катастрофического падения доходов населения и уменьшения количества рабочих мест по причине коронавируса, - комментирует NEWS.ru Андрей Ярмак.

Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко тоже удивлен предложением и отмечает, что реализовать идею будет крайне затруднительно.

- Ведь никто не отменял таможенных договоров. И что такое два месяца? А дальше что? - рассуждает депутат.

Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров тоже обращает внимание на достигнутые ранее договоренности.

Учитывая все доводы, эксперты сходятся во мнении, что без иностранных овощей российский рынок и граждане страны не обойдутся.

ИСТОЧНИК KP.RU