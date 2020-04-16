Объем антикризисной программы РФ превысил два триллиона рублей из-за коронавируса
Власти принимают все меры для обеспечения эффективной борьбы с инфекцией
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Объем антикризисной программы российских властей из-за коронавируса уже превысил 2 триллиона рублей. Об этом на совещании с правительством в формате видеоконференции 16 апреля сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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