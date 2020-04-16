2020-04-16T13:04:50+03:00
Политика

В Госдуме объяснили заявление США о противоспутниковом оружии в России

Депутат Александр Шерин предположил, что таким образом Штаты пытаются оправдать свои разработки в данной области
Елена АКИМОВА
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В Госдуме объяснили предположения США о противоспутниковом оружии РоссииВ Госдуме объяснили предположения США о противоспутниковом оружии РоссииФото: EAST NEWS
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В Госдуме прокомментировали слова главы космического командования американских ВВС Джона Реймонда о наличии у России противоспутникового оружия. В США утверждают, что уже проведены испытания, и данное вооружение может уничтожать спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин предположил почему прозвучало подобное обвинение. Скорее всего, США сами планируют что-то испытывать в данной сфере и ищут аргументы. Традиционно, представляя «подобные разработки только как противовес якобы создаваемому в России космическому оружию».

- Нашей стране сбивать спутники в околоземной орбите нет никакого смысла. В первую очередь, потому что спутниковая группировка США используется для коммерческих международных целей, в том числе и российскими компаниями. Сбивать американские спутники – глупость и утопия. К тому же при их количестве это просто невозможно, - сказал Александр Шерин ИА «НСН».

Сайт kp.ru сообщал, что "космическое командование США осведомлено и отслеживает российские испытания противоспутниковой ракеты 15 апреля".

ИСТОЧНИК KP.RU

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