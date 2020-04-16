Представитель Татьяны Булановой рассказала о состоянии певицы

16 Апр 2020 2020-04-16T13:19:17+03:00

Представитель Татьяны Булановой заверила, что артистка идет на поправку Фото: Олег ЗОЛОТО

Артистка попала в больницу с подозрением на инсульт

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Концертный директор Татьяны Булановой рассказала о состоянии артистки. Исполнительница взволновала миллионную армию фанатов, 11 апреля она попала в реанимацию.

Оказывается, за несколько дней до госпитализации Татьяна жаловалась на онемение руки, но как это часто бывает, не обратила внимание на недомогание.

Вскоре проблема напомнила о себе с новой силой, прибывшие врачи скорой помощи предположили инсульт и увезли знаменитую пациентку в петербургскую клинику.

Сейчас звезда переведена из реанимации в отдельную палату.

- Татьяна Ивановна сейчас в отдельной палате. У нее идет улучшение. У нее было подозрение на инсульт. <…> Сейчас хорошо себя чувствует, — сказала Пятому каналу пиар-директор исполнительницы Лариса Рассказова.

Пока врачи осторожны в своих прогнозах, но скорее всего, в больнице Татьяна Буланова проведет не менее недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU