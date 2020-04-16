2020-04-16T13:50:07+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ призывает соблюдать ограничения из-за коронавируса во время православной Пасхи

Необходимо внимательно отнестись к своему здоровью во время самого важного христианского праздника
Ксения АНУФРИЕВА
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Развитие событий в ближайшее время в европейских государствах станет определяющим в том, что касается борьбы против коронавируса.Развитие событий в ближайшее время в европейских государствах станет определяющим в том, что касается борьбы против коронавируса.Фото: REUTERS
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В государствах, жители которых будут отмечать православную Пасху, необходимо очень внимательно отнестись к соблюдению всех рекомендаций по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг на онлайн-брифинге заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

- Я призываю всех продолжать соблюдать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в мире, в то время, как мы приближаемся к православной Пасхе, - сказал глава бюро ВОЗ.

Клюге поблагодарил тех, кто соблюдал меры предосторожности во время Пасхи, которую уже отметили западные христиане 12 апреля. Специалист также заявил, что развитие событий в ближайшее время в европейских государствах станет определяющим в том, что касается борьбы против коронавируса.

Глава бюро Всемирной организации здравоохранения отметил, что наконец-то увидел первые обнадеживающие признаки в европейских странах, больше всего пострадавших от пандемии, таких как Испания, Италия, Франция, Швейцария. В других странах, напротив, наблюдается еще большее обострение ситуации: в Великобритании, Турции и России эпидемия продолжает активно распространяться.

Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?

ИСТОЧНИК KP.RU

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