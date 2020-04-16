ВОЗ призывает соблюдать ограничения из-за коронавируса во время православной Пасхи
В государствах, жители которых будут отмечать православную Пасху, необходимо очень внимательно отнестись к соблюдению всех рекомендаций по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг на онлайн-брифинге заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
- Я призываю всех продолжать соблюдать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в мире, в то время, как мы приближаемся к православной Пасхе, - сказал глава бюро ВОЗ.
Клюге поблагодарил тех, кто соблюдал меры предосторожности во время Пасхи, которую уже отметили западные христиане 12 апреля. Специалист также заявил, что развитие событий в ближайшее время в европейских государствах станет определяющим в том, что касается борьбы против коронавируса.
Глава бюро Всемирной организации здравоохранения отметил, что наконец-то увидел первые обнадеживающие признаки в европейских странах, больше всего пострадавших от пандемии, таких как Испания, Италия, Франция, Швейцария. В других странах, напротив, наблюдается еще большее обострение ситуации: в Великобритании, Турции и России эпидемия продолжает активно распространяться.
Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?
ИСТОЧНИК KP.RU
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