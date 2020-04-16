Названы самые востребованные вакансии в разных регионах страны

16 Апр 2020 2020-04-16T13:51:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус затронул все сферы нашей жизни, не обошел стороной и рынок труда. Многие вакансии вовсе ушли из списка востребованных, а чтобы закрыть недостающие позиции работодатели готовы повышать зарплату почти в два раза.

Эксперты рекрутинговой платформы HeadHunter назвали самые популярные позиции, спрос на этих сотрудников растет день ото дня.

Водители нужны повсюду. На Кубани их ищут на 13%, а в Ростовской области - на 9% чаще, чем пандемии коронавирус. А вот в Волгоградской и Астраханской областях отрицательная динамика – спрос упал на 24 и 13% соответственно.

В Мурманской области еще в начале марта было около 300 свободных вакансий водителя, теперь же 1200. Часто работодатель готов трудоустраивать людей предпенсионнного и пенсионного возраста.

На расхват сегодня и курьеры. В Ульяновской области за последние пару недель количество объявлений о наборе сотрудников увеличилось в два раза. В Астраханской области прибавка на 70 процентов, а в Ростовской - на 60.

А в крупных городах, таких как Санкт-Петербург даже появились категории «подработка на время коронавируса». Чаще всего в списке доступных вакансий оказываются курьеры, упаковщики продуктов и водители такси.

В Мурманской области почти исчезли гастарбайтеры и рынок труда тут же отреагировал пять тысячами вакансий в строительной отрасли. На территориях Дальневосточного федерального округа повышенный спрос на сотрудников для горных и добывающих предприятий.

Несмотря на эпидемию, весенние полевые работы не ждут. В связи с этим во многих регионах востребованы те, кто трудится в сельском хозяйстве. Только в Башкирии 1,5 тысячи рабочих – это механизаторы, водители, растениеводы, животноводы, операторы машинного доения, комбайнеры, пишет "Российская газета".

Ранее Глава Счетной палаты предсказал массовые увольнения из-за кризиса. Алексей Кудрин спрогнозировал рост показателя с 2,5 человек до 8 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU