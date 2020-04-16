Курс доллара на 17 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ

16 Апр 2020 2020-04-16T14:16:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральный банк опубликовал официальные курс валют на 17 апреля. Стоимость доллара повысилась на 99,7 копейки и составила 74,71 рубля, следует из данных ЦБ.

Ранее вечером 15 апреля в ходе торгов на Московской бирже курс доллара достиг 75 рублей.

В связи с пандемией коронавируса наблюдается нестабильная ситуация на рынке нефти. Так, 15 апреля стоимость сырья марки Brent подешевела на 7 процентов и составила 27,4 доллара за баррель. Американская марка WTI упала на 3 процента.

Напомним, 13 апреля состоялась сделка ОПЕК+. В результате переговоров страны-экспортеры договорились о сокращении добычи сырья для стабилизации мировых цен. Сокращение составит 9,7 миллионов баррелей в сутки. Тем не менее эксперты отмечают, что это снижение небольшое, оно хоть и уменьшит избыток нефти на рынке, но не уберет его полностью. В долгосрочной перспективе, сокращение должно привести к повышению цен на сырье, однако, в ближайшие месяцы этого, скорее всего, не произойдет.

ИСТОЧНИК KP.RU