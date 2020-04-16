2020-04-16T14:20:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван самый необычный симптом COVID-19

Медики призвали обращать внимание на все непривычные проявления организма
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Назван самый необычный симптом коронавирусаНазван самый необычный симптом коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Доктора Италии и Испании сообщили, что у коронавируса есть один необычный и неожиданный симптом. Признаком проявления COVID-19 может стать сыпь на ногах. Этот симптом появляется не у всех пациентов, но в ряде случаев может свидетельствовать о заражении.

Медики отмечают, что в настоящее время у каждого пятого коронавирусного пациента в итальянских больницах наблюдается кожный недуг. Особенно часто этот симптом встречается у детей и подростков, пишет сайт «Свободная пресса».

Эксперты отмечают, что сыпь при коронавирусе напоминает высыпания, которые появляются на коже во время кори или оспы. При этом, по данным медиков, со временем высыпания проходят и не оставляют никаких следов.

Новость прокомментировал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он отметил, что сыть действительно моет быть симптомом коронавируса.

«Обращать внимание надо на любые новые проявления, которых раньше не было. Особенно сейчас. Но все-таки самые основные проявления – это сухой кашель и температура. При наличии таких явлений стоит обратиться к врачам», - цитирует профессора Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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