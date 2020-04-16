Шеф-повар составил меню для тех, кто не хочет растолстеть на самоизоляции

16 Апр 2020 2020-04-16T14:36:03+03:00

Василий Корольков подсказал, какие блюда лучше готовить себе во время карантина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт рассказал о самой лучше схеме питания и рецептах во время карантина по коронавирусу

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Из-за распространения коронавируса власти многих государств обязали жителей сидеть дома на самоизоляции, чтобы не заразиться инфекцией. Сложно оставаться в хорошей форме и не располнеть, когда постоянно сидишь в четырех стенах, поэтому шеф-повар, ресторанный критик и сооснователь кулинарно-туристического проекта «Gastroband» Василий Корольков подсказал, какие блюда лучше готовить себе во время карантина.

- Основным аспектом здорового питания является известный подход: мы должны съедать пять порций фруктов в день. Из полезных продуктов, фруктов и овощей можно готовить различные блюда на целый день, - сообщил Василий Корольков в интервью РИА Новости.

По мнению повара, людям необходимо запомнить несколько простых принципов здорового меню, включить в свой рацион побольше натуральных ингредиентов и избегать использования готовых соусов из магазина. Даже в сложившихся обстоятельства можно найти много продуктов для приготовления несложных здоровых завтраков, обедов и ужинов.

- Еще могу посоветовать ка можно чаще ходить на кухню - во время ходьбы сжигается много калорий, - пошутил специалист.

В качестве легкого дневного рациона шеф-повар предложил три блюда и гарнир, которые помогут сохранить форму.

Завтрак и легкий перекус

На завтрак Василий Корольков предлагает взять четыре яблока, большой пучок шпината, лайм и половину авокадо. Авокадо нужно положить в блендер и отжать до однородной массы, а из остальных ингредиентов выжить сок любым удобным способом. Смешиваем – и сытный завтрак готов!

Для перекуса подойдут гречневые крекеры, изготовленные из гречки, сладкого и кайенского перца, морковного жмыха, кинзы или базилика, чайной ложки соевого соуса и меда и ложки лукового порошка. Гречку лучше замочить на ночь (один стакан крупы на два стакана воды), а на утро все ингредиенты перемолоть в блендере. Полученную массу распределить тонким слоев по подносу, накрыть пергаментом и запекать в духовке 4 часа при 60 градусах. После этого крекеры необходимо вытащить из духовки, сломать, перевернуть и поставить назад в духовку еще на четыре часа.

Главное блюдо и интересный гарнир

В зависимости от распорядка дня на обед или ужин можно приготовить куриные котлеты с кабачком. Все продукты легко можно найти в ближайшем магазине.

Кабачок нужно потереть на крупной терке, посолить и отжать. Затем мелко нарубить лук, добавить его к кабачку. Пропустить через мясорубку с самой крупной решеткой куриные грудки, смешать фарш и овощи, добавить муки или крахмала, разбить яйца и хорош перемешать. Добавить в фарш сливки или минеральную воду. Котлеты нужно жарить на сковороде, на пару или в духовке.

Гарнир шеф-повар подобрал специально под котлеты. К этому блюду подойдут гарнир из корня сельдерея.

- Берем большой корень, очищаем его целиком и нарезаем достаточно большими - по два-три сантиметра - кубиками. На противень кладем пергаментную бумагу, выкладываем на нее нарезанный корень сельдерея, обильно сбрызгиваем маслом, посыпаем приправой из тимьяна и розмарина, немного соли и перца, закрываем поднос фольгой, ставим в духовку на 180-190 градусов на 20 минут, - рассказал Василий Корольков.

Все очень просто, быстро: вкусный, полезный и идеальный гарнир к вашим куриным котлетам готов.

ИСТОЧНИК KP.RU