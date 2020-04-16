ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в России
Распространение коронавируса в России и нескольких других странах беспокоит ВОЗ, сообщил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.
Он отметил положительную динамику в Испании, Италии, Германии и Франции.
- Однако они омрачены стабильным или увеличивающимся числом новых случаев в других странах, включая Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и РФ. Поэтому следующие несколько недель будут критически важными для Европы, - заявил Клюге.
Он также призвал всех и дальше соблюдать меры предосторожности, а также поблагодарил европейцев за осторожность даже во время празднования католической Пасхи. Клюге обратил внимание на важность соблюдения всех необходимых мер и дальше, когда наступит православная Пасха.
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Директор Европейского регионального бюро ВОЗ призвал руководство всех стран к консолидации, особенно тех, кто на фоне снижения заболеваемости начал параллельно сокращать ограничения.
- Солидарность в данном случае является ключевым моментом, - заключил Ханс Клюге.
ИСТОЧНИК KP.RU