ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в России

16 Апр 2020 2020-04-16T15:32:49+03:00

Ситуация с распространением коронавируса в России, а также ряде других стран Европы вызывает обеспокоенность у ВОЗ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во многих европейских странах, особенно пострадавших от пандемии, уже наблюдается положительная динамика

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Распространение коронавируса в России и нескольких других странах беспокоит ВОЗ, сообщил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

Он отметил положительную динамику в Испании, Италии, Германии и Франции.

- Однако они омрачены стабильным или увеличивающимся числом новых случаев в других странах, включая Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и РФ. Поэтому следующие несколько недель будут критически важными для Европы, - заявил Клюге.

Он также призвал всех и дальше соблюдать меры предосторожности, а также поблагодарил европейцев за осторожность даже во время празднования католической Пасхи. Клюге обратил внимание на важность соблюдения всех необходимых мер и дальше, когда наступит православная Пасха.

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Директор Европейского регионального бюро ВОЗ призвал руководство всех стран к консолидации, особенно тех, кто на фоне снижения заболеваемости начал параллельно сокращать ограничения.

- Солидарность в данном случае является ключевым моментом, - заключил Ханс Клюге.

ИСТОЧНИК KP.RU