2020-04-16T16:03:11+03:00
Общество

Инфекционист рассказал, пройдет ли Россия пик заболеваемости коронавирусом до лета

Кривая заболеваемости пока ползет вверх - за сутки больше 3 тысяч новых случаев заражения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Врач считает, расти показатели по заболевшим будут больше двух месяцевВрач считает, расти показатели по заболевшим будут больше двух месяцевФото: Артем КИЛЬКИН
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Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев, дал прогноз, когда ожидать пика заболеваемости коронавирусом.

Российские ученые пытаются предсказать, как будет развиваться ситуация, основываясь на статистике по заражениям.

За сутки в России зарегистрировано 3,4 тысячи новых случаев заражения. Это больше, чем было неделю назад. Малышев считает, суточные показатели будут только увеличиваться, пока мы не подойдем к пику и кривая не начнет опускаться вниз.

- Каждый день мы видим все большее количество заболевших, но поскольку опять-таки большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне-июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были. И понятно, что, раз идет разгар, то каждый день количество заболевших будет больше,- приводит его слова РИА Новости.

Кривая пойдет вниз, по его прогнозу, в середине лета. Когда страна сможет победить болезнь, не ясно. Режим изоляции действует до конца апреля, но может быть продлен в связи с тем, что россияне продолжают распространять вирус и число новых случаев растет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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