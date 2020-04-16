Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 16 апреля 2020: число заболевших превысило три тысячи человек

16 Апр 2020 2020-04-16T15:12:14+03:00

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Московской области на 16 апреля 2020

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Число заболевших коронавирусной инфекцией, которые лечатся на территории Московской области, превысило 3 тысячи человек. Только за минувшие сутки в регионе выявили еще 467 новых случаев заражения.

Больше всего зараженных среди жителей Одинцова (на сегодня там подтвердили инфекцию уже у 192 человек), Люберец (172), Красногорска (160), Мытищ (156), Химок (141) и Ленинского городского округа (117).

При этом в Оперативном штабе Московской области по коронавирусу отмечают, что помимо жителей региона в местных инфекционных больницах также проходят лечение от коронавируса жители других регионов России и иностранцы.

«За все время в Подмосковье было зарегистрировано 789 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 430 человек из Москвы», - сообщили журналистам в Оперативном штабе.

На текущий момент с начала эпидемии в области выявили 3054 больных коронавирусом. 33 человека скончались. 105 пациентов выписаны после успешного лечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU