2020-04-16T15:57:47+03:00
Общество

Матвиенко о заразившихся коронавирусом знакомых: Они считали, что рекомендации не для них

Председатель Совета Федерации рассказала, что старается соблюдать режим самоизоляции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Валентина Матвиенко старается соблюдать режим изоляции Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФВалентина Матвиенко старается соблюдать режим изоляции Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что среди ее знакомых много заразившихся коронавирусом. Сама она с первого дня самоизоляции ограничила контакты, в среду сдала тест на коронавирус, из лаборатории пришел отрицательный результат. Главное, по ее мнению, сейчас, чтобы каждый понял важность соблюдения режима:

- Только дисциплина каждого, только строгое исполнение предписаний позволят нам не допустить дальнейшего разрастания коронавируса,- приводит ее слова "Интерфакс". - У меня много знакомых заболело - люди, казалось бы, серьезные, ответственные. Заболели, потому что игнорировали рекомендации, считали, что это не для них и не про них.

Она также сообщила, что сенаторы проходят тестирование на коронавирус, пока зараженных среди них нет.

Режим самоизоляции действует до конца апреля, но его могут продлить - все зависит от распространения болезни. Пока заболеваемость набирает обороты, за сутки больше 3 тысяч инфицированных по стране. В основном -контактные, а не завозные случаи. Это значит, что люди попросту передают вирус друг другу. С учетом инкубационного периода, активно распространяли вирус россияне 1-2 недели назад, сейчас мы видим результат нарушения режима изоляции.

Безопасной считается дистанция больше 4 метров друг от друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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