Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро запустили новый челлендж: победитель снимется с ними в кино
В разгар пандемии коронавируса многие артисты запускают различные челленджи и флешмобы. Исключением не стали и голливудские звезды Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Актеры запустили благотворительную акцию, цель которой - помочь нуждающимся семьям в столь непростое время. Чтобы поучаствовать в челлендже, надо отправить пожертвования на портале AllinChallenge.
Самый щедрый участник получит от актеров заслуженный подарок. Победитель сможет сыграть эпизодическую роль вместе с Ди Каприо и Де Ниро в новом фильме Мартина Скорсезе Killers of the Flower Moon, провести 1 день на съемочной площадке и посетить официальную премьеру фильма. Надо сказать, неплохая мотивация. Ролик с объявлением челленджа опубликовал у себя в Instagram Леонардо Ди Каприо.
Флешмобовый марафон захлестнул звезд уже давно. С середины марта в сети появляются все новые челленджи. Большинство из них менее полезные, чем у Ди Каприо, но уж точно не менее увлекательные.Например, актер Том Холланд, который известен ролью человека-паука, решил повторить трюки своего героя. Артист надел футболку, стоя на руках и выложил ролик в сеть. Флешмоб Холланда быстро подхватили остальные блогеры.
Один из первых коронавирусных челленджей появился еще в середине марта. Голливудские звезды сняли видео, на котором они моют руки. Позже к нему присоединились Хью Джекман и Арнольд Шварценеггер.
Челендж от Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро.
ИСТОЧНИК KP.RU