2020-04-16T15:50:19+03:00
Общество

Пасхальная служба в храме Христа Спасителя пройдет 18 апреля 2020 года

Патриарх Кирилл начнет пасхальную службу в Храме Христа спасителя в 23.30 18 апреля
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Богослужения пройдут без прихожан из-за коронавирусаБогослужения пройдут без прихожан из-за коронавирусаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Изменить размер текста:

Стало известно, как пройдет пасхальная служба в Москве. В этом году из-за пандемии коронавируса посещение храмов ограничено во многих регионах: где-то службы перенесут на улицу, чтобы избежать скученности людей в помещении, где-то и вовсе прихожан не допустят в храмы.

Патриарх Кирилл 19 апреля проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Это подтвердил синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, тем самым, опровергнув сообщения, что в 2020 году богослужение перенесут из храма в церковь в поселке Переделкино.

К богослужению можно будет присоединиться в режиме онлайн - начало трансляции начнется в субботу в 23.30 по московскому времени.

В Москве службы пройдут без участия прихожан - напомним, в столице действует пропускной режим, посещение храма не входит в список мест, которые разрешено посещать в период пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиян, строящих Островецкую АЭС, проверят на COVID-19 и в России, и в Беларуси
Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро запустили новый челлендж: победитель снимется с ними в кино
Пасхальная служба в храме Христа Спасителя пройдет 18 апреля 2020 года
Матвиенко о заразившихся коронавирусом знакомых: Они считали, что рекомендации не для них
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 16 апреля 2020: число заболевших превысило три тысячи человек
Появилось видео задержания подростка, готовившего бойню в красноярской школе
Инфекционист рассказал, пройдет ли Россия пик заболеваемости коронавирусом до лета
ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в России
Россияне жалуются на принуждение к увольнению и отпуска без зарплат во время нерабочих дней
Большинство российских ВУЗов решили провести летнюю сессию онлайн
Уполномоченный по правам предпринимателей прокомментировал проверку банков Решетниковым
Шеф-повар составил меню для тех, кто не хочет растолстеть на самоизоляции
Роспотребнадзор опубликовал видеоинструкции по надеванию и снятию защитных костюмов
Назван самый необычный симптом COVID-19
Курс доллара на 17 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
МИД Китая опроверг версию Fox News об утечке коронавируса из лаборатории
Песков сообщил, от чего зависит решение президента о переносе Парада Победы
Названы самые востребованные вакансии в разных регионах страны