Пасхальная служба в храме Христа Спасителя пройдет 18 апреля 2020 года

16 Апр 2020 2020-04-16T15:50:19+03:00

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Стало известно, как пройдет пасхальная служба в Москве. В этом году из-за пандемии коронавируса посещение храмов ограничено во многих регионах: где-то службы перенесут на улицу, чтобы избежать скученности людей в помещении, где-то и вовсе прихожан не допустят в храмы.

Патриарх Кирилл 19 апреля проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Это подтвердил синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, тем самым, опровергнув сообщения, что в 2020 году богослужение перенесут из храма в церковь в поселке Переделкино.

К богослужению можно будет присоединиться в режиме онлайн - начало трансляции начнется в субботу в 23.30 по московскому времени.

В Москве службы пройдут без участия прихожан - напомним, в столице действует пропускной режим, посещение храма не входит в список мест, которые разрешено посещать в период пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU