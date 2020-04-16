Россиян, строящих Островецкую АЭС, проверят на COVID-19 и в России, и в Беларуси

16 Апр 2020 2020-04-16T15:56:41+03:00

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Российских специалистов, отправляющихся на Островецкую АЭС, будут проверять на коронавирус и в России, и в Беларуси. Об этом заявил заместитель Государственного секретаря, член Постоянного Комитета Союзного государства Алексей Кубрин. В интервью, опубликованном на официальном сайте Постоянного Комитета Союзного государства Кубрин заявил, что соответствующие договоренности достигнуты между государственными структурами Беларуси и Росатомом.

По словам заместителя Госсекретаря Союзного государства, для ускорения работ на Островецкой АЭС планируется направить в Беларусь более 900 российских специалистов. Согласно договоренностям, группы пройдут тест на коронавирус сначала на российской территории и отправятся в Беларусь только при отрицательном результате анализа у всех членов группы. В Беларуси россиян сначала разместят в санаториях и пансионатах, где они снова пройдут тест на коронавирус. После повторного подтверждения того, что ни у кого из группы нет коронавируса, специалисты будут допущены к работе и переедут в общежитие, предназначенное для российских строителей.

Алексей Кубрин прокомментировал также инцидент с 15 российскими работниками, которых объявили заболевшими COVID-19.

- Их ни в коем случае нельзя называть заболевшими, – сказал заместитель Госсекретаря в интервью. - Да, у 15 из 150 прибывших первый вариант теста действительно дал положительный результат. Но повторное тестирование показало отрицательную реакцию. Сейчас мы ожидаем результатов третьего теста, и есть основания полагать, что, скорее всего, результат будет отрицательным, люди получат допуск к работам.

ИСТОЧНИК KP.RU