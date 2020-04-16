Мишустин жестко ответил Решетникову на слова об убыточности льготных кредитов для банков

16 Апр 2020 2020-04-16T16:19:59+03:00

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Премьер-министр Михаил Мишустин резко ответил главе министерства экономического развития Максиму Решетникову на его заявление о выдаче льготных кредитов бизнесу.

Кредиты по сниженной ставке или даже беспроцентные кредиты предложены президентом Владимиром Путиным как одна из мер для поддержке компаний в период пандемии. Заемные деньги фирмы могли бы использовать на зарплаты сотрудникам и пополнение оборотов, чтобы удержаться на плаву в это непростое время. Однако, банки, как сообщил глава министерства экономического развития, выдают такие кредиты "из-за внутренней бюрократии и убыточности таких кредитов".

- Я вас прерываю. Что значит - убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, на которых банки должны выдавать,- приводит слова премьера ТАСС.

Он потребовал жетско контролировать ситуацию с выдачей льготных кредитов бизнесу.

Сайт kp.ru писал, как Максим Решетников под видом бизнесмена пытался получить кредит на льготных условиях в банках, но это ему не удалось.

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В правительстве решили прибегнуть к ручному управлению, чтобы добиться выполнения своих решений. В четверг утром глава Минэкономразвития Максим Решетников «переоделся» в бизнесмена и попытался получить в нескольких крупных банках беспроцентный кредит. И ему это... не удалось (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU