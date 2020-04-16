Мишустин жестко ответил Решетникову на слова об убыточности льготных кредитов для банков
Премьер-министр Михаил Мишустин резко ответил главе министерства экономического развития Максиму Решетникову на его заявление о выдаче льготных кредитов бизнесу.
Кредиты по сниженной ставке или даже беспроцентные кредиты предложены президентом Владимиром Путиным как одна из мер для поддержке компаний в период пандемии. Заемные деньги фирмы могли бы использовать на зарплаты сотрудникам и пополнение оборотов, чтобы удержаться на плаву в это непростое время. Однако, банки, как сообщил глава министерства экономического развития, выдают такие кредиты "из-за внутренней бюрократии и убыточности таких кредитов".
- Я вас прерываю. Что значит - убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, на которых банки должны выдавать,- приводит слова премьера ТАСС.
Он потребовал жетско контролировать ситуацию с выдачей льготных кредитов бизнесу.
Сайт kp.ru писал, как Максим Решетников под видом бизнесмена пытался получить кредит на льготных условиях в банках, но это ему не удалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU