2020-04-16T17:18:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Минобороны раскрыло подробности заражения коронавирусом военнослужащих в Тюмени

Курсанты и преподаватели военного училища могли заразиться инфекцией из-за контакта с гражданским лицом
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Положительные тесты на коронавирусную инфекцию в военном училище сдали 15 человек, среди которых были преподаватели, курсанты и один гражданский сотрудник. Фото: официальный сайт ТВВИКУПоложительные тесты на коронавирусную инфекцию в военном училище сдали 15 человек, среди которых были преподаватели, курсанты и один гражданский сотрудник. Фото: официальный сайт ТВВИКУ
Изменить размер текста:

Российские военнослужащие из Тюменского высшего военно-инженерного училища, предположительно, заразились коронавирусом после контакта с гражданских лицом вне стен учебного заведения. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Положительные тесты на коронавирусную инфекцию в военном училище сдали 15 человек, среди которых были преподаватели, курсанты и один гражданский сотрудник.

Военные врачи оперативно изолировали всех инфицированных. Отмечается, что ни у кого из них нет особых симптомов заболевания, температуры и проблем с дыханием. Помещенные на карантин военнослужащие и гражданское лицо получают необходимое лечение и находятся под круглосуточным наблюдением медиков.

Диагностика личного состава в училище продолжается, во всех корпусах проведена полная дезинфекция помещений и материальных средств. У 352 проверенных курсантов пробы на коронавирус показали отрицательный результат.

Прокуратура уже проводит проверку по данному факту с привлечением специалистов Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: нужно достроить незавершенные дома, чтобы семьи могли быстрее получить жилье
Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5 процентов годовых
Минобороны раскрыло подробности заражения коронавирусом военнослужащих в Тюмени
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Президенту рассказали о первой онлайн-покупке квартиры в ипотеку
Путин заявил о снижении числа ипотечных кредитов в России
Мишустин жестко ответил Решетникову на слова об убыточности льготных кредитов для банков
В России протестировали дрон для доставки тестов на коронавирус в села
Россиян, строящих Островецкую АЭС, проверят на COVID-19 и в России, и в Беларуси
Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро запустили новый челлендж: победитель снимется с ними в кино
Пасхальная служба в храме Христа Спасителя пройдет 18 апреля 2020 года
Матвиенко о заразившихся коронавирусом знакомых: Они считали, что рекомендации не для них
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 16 апреля 2020: число заболевших превысило три тысячи человек
Появилось видео задержания подростка, готовившего бойню в красноярской школе
Инфекционист рассказал, пройдет ли Россия пик заболеваемости коронавирусом до лета
ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в России
Россияне жалуются на принуждение к увольнению и отпуска без зарплат во время нерабочих дней
Большинство российских ВУЗов решили провести летнюю сессию онлайн
Уполномоченный по правам предпринимателей прокомментировал проверку банков Решетниковым
Шеф-повар составил меню для тех, кто не хочет растолстеть на самоизоляции
Роспотребнадзор опубликовал видеоинструкции по надеванию и снятию защитных костюмов
Назван самый необычный симптом COVID-19
Курс доллара на 17 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
МИД Китая опроверг версию Fox News об утечке коронавируса из лаборатории
Песков сообщил, от чего зависит решение президента о переносе Парада Победы
Названы самые востребованные вакансии в разных регионах страны