Минобороны раскрыло подробности заражения коронавирусом военнослужащих в Тюмени

16 Апр 2020 2020-04-16T17:18:29+03:00

Положительные тесты на коронавирусную инфекцию в военном училище сдали 15 человек, среди которых были преподаватели, курсанты и один гражданский сотрудник. Фото: официальный сайт ТВВИКУ

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Российские военнослужащие из Тюменского высшего военно-инженерного училища, предположительно, заразились коронавирусом после контакта с гражданских лицом вне стен учебного заведения. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Положительные тесты на коронавирусную инфекцию в военном училище сдали 15 человек, среди которых были преподаватели, курсанты и один гражданский сотрудник.

Военные врачи оперативно изолировали всех инфицированных. Отмечается, что ни у кого из них нет особых симптомов заболевания, температуры и проблем с дыханием. Помещенные на карантин военнослужащие и гражданское лицо получают необходимое лечение и находятся под круглосуточным наблюдением медиков.

Диагностика личного состава в училище продолжается, во всех корпусах проведена полная дезинфекция помещений и материальных средств. У 352 проверенных курсантов пробы на коронавирус показали отрицательный результат.

Прокуратура уже проводит проверку по данному факту с привлечением специалистов Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU