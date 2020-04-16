Минобороны раскрыло подробности заражения коронавирусом военнослужащих в Тюмени
Российские военнослужащие из Тюменского высшего военно-инженерного училища, предположительно, заразились коронавирусом после контакта с гражданских лицом вне стен учебного заведения. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.
Положительные тесты на коронавирусную инфекцию в военном училище сдали 15 человек, среди которых были преподаватели, курсанты и один гражданский сотрудник.
Военные врачи оперативно изолировали всех инфицированных. Отмечается, что ни у кого из них нет особых симптомов заболевания, температуры и проблем с дыханием. Помещенные на карантин военнослужащие и гражданское лицо получают необходимое лечение и находятся под круглосуточным наблюдением медиков.
Диагностика личного состава в училище продолжается, во всех корпусах проведена полная дезинфекция помещений и материальных средств. У 352 проверенных курсантов пробы на коронавирус показали отрицательный результат.
Прокуратура уже проводит проверку по данному факту с привлечением специалистов Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»