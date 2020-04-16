Москвичей оштрафовали на 50 миллионов рублей за нарушение самоизоляции

16 Апр 2020 2020-04-16T17:46:53+03:00

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Начиная с минувших выходных полицейские в Москве составили порядка 12 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции. Общая сумма штрафов составила 50 миллионов рублей. За последние сутки было составлено 2 тысячи протоколов. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Он также отметил, что пока не все москвичи добросовестно соблюдают самоизоляцию.

- Наши граждане все равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе. Надеюсь, что вчерашняя и сегодняшняя погода не располагает к прогулкам, - сказал он в эфире телеканала Россия 24.

Напомним, с 15 апреля в Москве действует пропускной режим. Для поездок на любом виде личного и общественного транспорта необходимо оформить цифровой пропуск. За его отсутствие пешие нарушители могут получить штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Водителям придется заплатить 5 тысяч рублей, при этом, их машину могут забрать на спецстоянку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU