2020-04-16T17:46:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Москвичей оштрафовали на 50 миллионов рублей за нарушение самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов составили 12 000 протоколов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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За прошедшую неделю в Москве составили 12 тыс. протоколов за нарушение гражданами режима самоизоляцииЗа прошедшую неделю в Москве составили 12 тыс. протоколов за нарушение гражданами режима самоизоляцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Начиная с минувших выходных полицейские в Москве составили порядка 12 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции. Общая сумма штрафов составила 50 миллионов рублей. За последние сутки было составлено 2 тысячи протоколов. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Он также отметил, что пока не все москвичи добросовестно соблюдают самоизоляцию.

- Наши граждане все равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе. Надеюсь, что вчерашняя и сегодняшняя погода не располагает к прогулкам, - сказал он в эфире телеканала Россия 24.

Напомним, с 15 апреля в Москве действует пропускной режим. Для поездок на любом виде личного и общественного транспорта необходимо оформить цифровой пропуск. За его отсутствие пешие нарушители могут получить штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Водителям придется заплатить 5 тысяч рублей, при этом, их машину могут забрать на спецстоянку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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