2020-04-16T18:43:52+03:00
Общество

Экономист рассказал, какие рабочие места на предприятиях будут стараться сохранить

Это, в первую очередь, сложные производства и транспорт
Анастасия ЗЫРЯНОВАЕгор ЗАЙЦЕВ
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Экономист Василий Колташов рассказал, какие рабочие места предприятия будут стараться сохранитьЭкономист Василий Колташов рассказал, какие рабочие места предприятия будут стараться сохранитьФото: Евгения ГУСЕВА
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В связи с карантином по многим компаниях уже прокатилась волна сокращений. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества рассказал, что в последнее время больше всего сокращали тех, у кого не было никаких контрактов. Немало и работников, которые имели временные контракты, но продлевать их никто не собирается. При этом, есть рабочие места, которые работодатели в любом случае будут стараться сохранить. Это те отрасли, где потом сложно будет набрать работников.

- Это крупные сложные производства, транспорт. Здесь идут навстречу работникам, - отметил Колташов в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее президент России Владимир Путин предложил оказать финансовую помощь компаниям, пострадавшим во время пандемии. Объем поддержки каждой отдельной организации будет рассчитываться с учетом количества ее сотрудников, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного работника в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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