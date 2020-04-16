После отказа США от финансирования ВОЗ, Меркель выступила за полную поддержку организации

16 Апр 2020 2020-04-16T18:37:55+03:00

Канцлер Германии настаивает, что победить вирус можно только совместными усилиями

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Канцлер Германии Ангела Меркель выразила "полную поддержку" ВОЗ (всемирная организация здравоохранения). Заявление она сделала во время видеоконференции глав государств и правительств стран G7.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп решил прекратить финансирование ВОЗ. Глава Белого дома объяснил, что не видит результатов борьбы с пандемией, кроме того, считает, что некоторые заявления руководства всемирной организации не соответствуют действительности. Сам Трамп неоднократно называл коронавирус китайским несмотря на протесты КНР и ВОЗ.

- Канцлер подчеркнула, что пандемию можно победить только посредством сильного, скоординированного международного ответа. В связи с этим она выразила полную поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), - сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, его слова приводит ТАСС.

В Германии со следующей недели начнут снимать социальные ограничения - первыми откроются некоторые магазины, затем школы.

ИСТОЧНИК KP.RU