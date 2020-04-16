После отказа США от финансирования ВОЗ, Меркель выступила за полную поддержку организации
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила "полную поддержку" ВОЗ (всемирная организация здравоохранения). Заявление она сделала во время видеоконференции глав государств и правительств стран G7.
Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп решил прекратить финансирование ВОЗ. Глава Белого дома объяснил, что не видит результатов борьбы с пандемией, кроме того, считает, что некоторые заявления руководства всемирной организации не соответствуют действительности. Сам Трамп неоднократно называл коронавирус китайским несмотря на протесты КНР и ВОЗ.
- Канцлер подчеркнула, что пандемию можно победить только посредством сильного, скоординированного международного ответа. В связи с этим она выразила полную поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), - сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, его слова приводит ТАСС.
В Германии со следующей недели начнут снимать социальные ограничения - первыми откроются некоторые магазины, затем школы.
ИСТОЧНИК KP.RU