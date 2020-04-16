В России не осталось регионов без коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T18:38:15+03:00

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В России больше не осталось регионов без коронавируса. Еще вчера 15 апреля единственным регионом, куда опасное заболевание еще не добралось, была республика Алтай. Но 16 апреля власти подтвердили первый случай заражения, таким образом, в стране инфицированные есть во всех регионах. Больше всего заболевших и погибших - в Москве. Из 27 938 случаев заражения, 16146 приходится на Москву. В столице погибли 113 человек, а всего по России от коронавируса умерли 232.

Первой пациенткой с коронавирусом стала женщина из Онгудайского района. Она никуда не выезжала за пределы страны и даже за пределы региона. Но к ней в гости недавно приезжали иногородние родственники, возможно, один из них уже был заражен. По поводу выявления случая заражения к жителям обратился глава региона.

Ранее местный депутат заявил, что Республику от распространения заболевания бережет "принцесса", древняя мумия.

ИСТОЧНИК KP.RU