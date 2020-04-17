Коронавирус в России, последние новости на 17 апреля 2020: в России решено перенести Парад Победы

17 Апр 2020 2020-04-16T18:50:42+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 17 апреля 2020 года

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В России число заболевших на 16 апреля составляет 27938 человек. В лидерах без перемен - это Москва, Петербург, Московская и Ленинградская области.

Главная новость минувшего дня - это отмена Парада Победы. Специальное заявление сделал президент России Владимир Путин, который заявил, что риски из-за эпидемии слишком высокие. Поэтому безопасней будет отказаться от этого мероприятия в обычные для этого сроки.

Официально первый случай коронавируса зафиксировали в Алтае. А это значит - в нашей стране не осталось регионов, куда бы не пришла эта болезнь. Ученые сказали, какой именно дистанции следует держаться, дабы не заразиться коронавирусом во время пандемии. Министерство здравоохранения официально "заморозило" проведения плановых прививок в 2020 году из-за коронавируса. Пока ситуация не нормализуется, ничего проводиться не будет.

Между тем, в Москве нарушитель коронавируса пытался подкупить полицейских, которые его оштрафовали на одном из съездов с МКАД. "КП" сегодня проверила обстановку в столице во второй день действия пропускного режима. Пробок на большинстве постов ДПС не было.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о готовности отправить в Россию на помощь аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом. Официально об этом американский глава заявил на брифинге для журналистов на лужайке у Белого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU