От коронавируса умерла беременная медсестра, но ребенок выжил
В Великобритании из-за коронавируса умерла 28-летняя беременная медсестра. Врачи считают чудом, что ребенка женщины удалось спаси. Пациентке сделали экстренное кесарево сечение, когда ее сердце уже перестало биться. Она так и не увидела свою новорожденную дочь.
Как сообщает CNN, Мэри Агьеваа Агьяпонг работала в Лутонской и Университетской больнице Данстейбл. Она попала в больницу на позднем сроке беременности, у нее были симптомы простудного заболевания. 5 апреля пришли результаты теста на коронавиурс - положительные.
Болезнь прогрессировала, возникли осложнения, Мэри резко стало хуже. Спасти ее не удалось.
Коллеги Мэри сообщили, что она почти пять лет работала медсестрой и стала "любимым членом команды". Друзья женщины запустили на сайте GoFundMe сбор помощи для помощи ее семье - дочери, девочку назвали в честь матери, Мэри, и мужу - ему предстоит в одиночку воспитывать ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU