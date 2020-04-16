2020-04-16T19:00:34+03:00
В мире

От коронавируса умерла беременная медсестра, но ребенок выжил

Женщине было всего 28 лет, она так и не увидела свою новорожденную дочь
Юлия САЛЬНИКОВА
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Женщина попала в больницу в начале апреля Фото: GoFundMeЖенщина попала в больницу в начале апреля Фото: GoFundMe
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В Великобритании из-за коронавируса умерла 28-летняя беременная медсестра. Врачи считают чудом, что ребенка женщины удалось спаси. Пациентке сделали экстренное кесарево сечение, когда ее сердце уже перестало биться. Она так и не увидела свою новорожденную дочь.

Как сообщает CNN, Мэри Агьеваа Агьяпонг работала в Лутонской и Университетской больнице Данстейбл. Она попала в больницу на позднем сроке беременности, у нее были симптомы простудного заболевания. 5 апреля пришли результаты теста на коронавиурс - положительные.

Болезнь прогрессировала, возникли осложнения, Мэри резко стало хуже. Спасти ее не удалось.

Коллеги Мэри сообщили, что она почти пять лет работала медсестрой и стала "любимым членом команды". Друзья женщины запустили на сайте GoFundMe сбор помощи для помощи ее семье - дочери, девочку назвали в честь матери, Мэри, и мужу - ему предстоит в одиночку воспитывать ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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