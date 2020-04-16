2020-04-16T19:35:19+03:00
Общество

В Посольстве США назвали количество россиян, ожидающих эвакуации

Второй вывозной рейс из США состоялся 14 апреля - эвакуировали граждан из "гуманитарного списка"
Юлия САЛЬНИКОВА
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14 апреля из США эвакуировали 278 человек14 апреля из США эвакуировали 278 человекФото: Алина НИЗАМОВА
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Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал о гражданах РФ, которые ожидают эвакуации из штатов.

На странице ведомства в фейсбуке он ответил на вопросы журналистов. 14 апреля состоялся второй вывозной рейс из штатов. Должны были вывезти только тех, кто проживает в России в Москве и Московской области. Но в итоге, списки изменили - в самолет посадили также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В самолет посадили 278 россиян.

- Речь идет о так называемом «гуманитарном списке», состоявшем, в том числе из несовершеннолетних детей, семей с младенцами, школьников, студентов, тяжело больных и других соотечественников, находившихся в сложных жизненных обстоятельствах,- уточнил Антонов.

С учетом вывезенных, в США остаются почти 1,5 тысячи россиян, которые ждут эвакуации.

Он рассказал о помощи активистов русскоязычной общины с Западного побережья, которые помогли согражданам с маленьким ребенком. Семья прибыла в США для операции, но вернуться домой не смогли из-за отмены авиасообщения.

- Помогли вовремя добраться до Нью-Йорка на вывозной рейс. Нельзя не отметить огромный вклад РПЦ по содействию в размещении росграждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. И таких примеров масса,- написал российский посол. - Вместе мы сила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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