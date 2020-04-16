2020-04-16T19:28:44+03:00
Спорт

Чемпионата мира по фигурному катанию в 2020 году не будет

Соревнование должно была состояться с 16 по 22 марта в Монреале
Юлия САЛЬНИКОВА
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Помимо чемпионата мира по фигурному катанию, отменены первенство мира по шорт-треку среди юниоровПомимо чемпионата мира по фигурному катанию, отменены первенство мира по шорт-треку среди юниоровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чемпионата мира по фигурному катанию в 2020 году не будет - об отмене соревнований заявили в Международный союз конькобежцев (ISU). Из-за пандемии коронавируса чемпионат решили не проводить. Так что после чемпионата 2019 года будет сразу чемпионат 2021 года, на это по крайней мере все рассчитывают. Хотя не известно, когда пандемия закончится и не будет ли второй волны заболеваемости.

- Помня о последствиях, связанных с пандемией коронавируса, и возникшей в результате этого всемирной человеческой трагедии, совет ISU в ходе своей онлайн-встречи пришел к выводу, что перенос ожидаемых чемпионатов под эгидой ISU в 2020 году невозможен,- сказано в в заявлении ISu, поступившем в редакцию kp.ru.

В Союзе рассчитывают избавиться от неопределенности по поводу изменений в календаре соревнований. Спортсмены до сих пор не знают, состоятся ли мероприятия, к которым они продолжают подготовку. Расписание игр обсудят на новом совещании ISU 28 апреля.

- Цель состоит в том, чтобы разработать и сообщить всем заинтересованным сторонам варианты, подходящие для различных сценариев, чтобы свести неопределенность к минимуму,-сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Чемпионата мира по фигурному катанию в 2020 году не будет
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