2020-04-16T20:15:28+03:00
Политика

Силуанов сообщил, что финансовую помощь в период пандемии коронавируса получат более 970 предприятий

Глава Минфина оценил общий объем фискальной поддержки граждан и бизнеса всех отраслей в условиях пандемии коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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На поддержку бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса потратят 6,5 процентов ВВП. Об этом сообщил глава минфина Антон Силуанов. Он рассказал, по каким направлениям и в каком объеме идут бюджетные средства.

По поручению президента пострадавшие от пандемии предприятия получат безвозмездную помощь.

- Прямые выплаты малому и среднему бизнесу из расчета 1 МРОТ на занятого превысят 80 миллиардов рублей их получат более 970 тысяч организаций и ИП,- сообщил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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