Летчики успели катапультироваться из упавшего в Казахстане военного самолета

16 Апр 2020 2020-04-16T20:26:49+03:00

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В Казахстане 16 апреля упал военный самолет МиГ-31. Это был плановый полет, при наборе высоты в одном из двигателей начался пожар. Летчики получили команду на катапультирование. Но прежде, военные направили самолет в поле, подальше от населенного пункта. Крушение произошло в районе аэропорта Караганды.

- Убедившись,что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики живы,- сказано в сообщении министерства обороны республики Казахстан.

На помощь военным, покинувшим самолет, первыми пришли специалисты поисково-спасательной службы ВВС страны. Падение воздушного судна засняли очевидцы.

Расследованием крушения займется специально созданная в военном ведомстве комиссия. В рамках дела установят, по какой причине начался пожар и проверяли ли самолет техники перед тем, как поднять его в небо.

ИСТОЧНИК KP.RU