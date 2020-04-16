2020-04-16T21:20:41+03:00
В мире

В Чернобыльской зоне вновь начался пожар: из-за ветра невозможно применять авиацию для тушения

Во второй половин дня появились новые очаги
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лесные пожары вокруг Чернобыля начались еще 4 апреляЛесные пожары вокруг Чернобыля начались еще 4 апреляФото: REUTERS
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В Чернобыльской зоне и-за ветра возобновился пожар. Еще днем, как сообщает "Интерфакс-Украина", на территории возникло несколько новых очагов задымления. В некоторых местах тление переходило в открытый огонь. Об этом в фейсбуке написал директор агентства "Чернобыль тур", член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко:

- На этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки,- предположил он. - Тем более что бюджеты на тушение выделены.

Угрозы объекту "Укрытие", где хранят ядерные отходы, нет. Но пока тушить можно только задействовав наземные ресурсы: около 1 тысячи человек и 120 единиц техники. Подключить авиацию невозможно из-за сильного ветра.

- Пожарные продолжают осуществлять проливание отдельных участков, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников, - сообщили агентству в пресс-службе ГСЧС Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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