Число заболевших коронавирусом в Москве на 17 апреля 2020 превысило 16 тысяч человек

17 Апр 2020 2020-04-16T21:19:53+03:00

Изменить размер текста: A A

По состоянию на утро 17 апреля число заболевших коронавирусом в Москве равняется 16 146 человек. Все они находятся под наблюдением врачей. Данные приводит сайт столичной мэрии. Цифры чиновникам передает городской оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019.

Среди заболевших много молодых - в возрасте от 18 до 45 лет. Всех, кто контактировал с инфицированными, также берут под наблюдения. Если заболевание подтверждается, но протекает в легкой форме, по согласованию с медиками можно не лежать в больнице, а остаться дома при условии соблюдения строгого карантина. Покидать квартиру нельзя совсем.

В общем числе заболевших также и учитываются выздоровевшие. Их на 17 апреля 1394 человека. Также в статистике скончавшиеся пациенты - 113 человек.

Напомним,в Москве сохраняется действие режима повышенной готовой, в рамках которого объявили о полной самоизоляции. Покидать квартиры для прогулок, досуга и походов в гости нельзя. Разрешается выйти в магазин, аптеку, выгулять собаку, но не далее чем в 100 метрах от дома. Если ваше предприятие не перешло на удаленку, посещать работу также можно.

Однако для передвижения по городу на личном или общественном транспорте нужно получать цифровой пропуск. Без него с 15 апреля могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. Разрешение должны получать даже те, кто передвигается на велосипедах. Код для поездок на работу активен до 30 апреля. Есть разовые пропуска, например, для поездок в аптеку или магазин. Их разрешено брать не более двух в неделю. Если нужно поехать в больницу, цифровой пропуск также нужен, но их можно брать безлимитное количество раз.

Проверять пропуска могут полицейские, в том числе ДПС, или контролеры в метро и общественном транспорте. В дальнейшем, власти Москвы не исключают, что пропуска придется получать всем пешеходам, даже при передвижении по своему району.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Две недели телемедицина лечила меня иван-чаем, а теперь у меня пневмония»: Москвич рассказал про коронавирус

Двухнедельное домашнее лечение от коронавируса для москвича Виктора Белецкого закончилось двусторонней пневмонией. Управляющий одним из крупных московских фитнес-клубом дал эксклюзивные интервью "Комсомольской правде". Виктор уверен его опыт многим поможет распознать болезнь и избежать ошибок в лечении. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU