Число заболевших коронавирусом в Московской области на 17 апреля 2020 года составило 3054 человека

17 Апр 2020 2020-04-16T21:21:56+03:00

По данным областных властей, врачи признали вылечившимися 105 пациентов, у которых ранее был диагностирован вирус Фото: Андрей АБРАМОВ

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К утру 17 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 3054 случаев заболевания. Эти данные приводит региональное Министерство здравоохранения, которое собирает цифры вместе с оперативным штабом по противодействию распространения COVID-2019 в Подмосковье.

Также в регионе провели свыше 86 тысяч анализов на коронавирус. По данным областных властей, врачи признали вылечившимися 105 пациентов, у которых ранее был диагностирован вирус. Скончались от болезни 33 человека.

Накануне власти обновили карту распространения коронавируса. По ней можно отследить, где в регионе проживают наибольшее число зараженных. Лидерами антирейтинга стали Одинцово, в котором количество больных приближается ко второй сотне, Люберцы, Красногорск, Мытищи и Химки.

Кстати, в больницах Подмосковья лежат не только местные жители. Под наблюдением приезжие из других регионов, например, Москвы и несколько иностранных граждан.

В Московской области на 17 апреля сохраняется действие режима полной самоизоляции. Дом можно покинуть только для поездки на работу, похода в магазин, аптеку, больницу или прогулки с питомцем. Также в регионе действуют цифровые пропуска. Если вы пользуетесь общественным транспортом или планируете сесть за руль личного авто, нужно получить уникальный код. Без него могут оштрафовать.

В последнее время в Сети гуляет немало то ли баек, то ли реальных фактов о коронавирусе, подхваченном человеком от своего домашнего питомца. Писали вот, например, что в Китае «корону» нашли у кошек. И вообще про общение с песиками-кисками вопросов немало. Москвичи, например, каждый день названивают в столичный Комитет по ветеринарии с расспросами про домашних животных в период эпидемии и режима самоизоляции. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU