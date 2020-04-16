В Москве задержан адвокат бывшего министра открытого правительства Абызова
Его подозревают в мошенничестве
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В Москве по подозрению в мошенничестве задержан адвокат бывшего министра открытого правительства Абызова, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Сам Абызов проработал Белом доме с 2012 по 2018 годы, его задержали в 2019 году тоже, кстати, за мошенничество. Речь шла о крупной сумме - 4 миллиарда рублей. По версии следствия министр создал преступное сообщество, благодаря помощникам он "обчистил" две энергетических компании.
Для задержания Абызова сотрудники ФСБ выманили из Италии, где он жил с 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU