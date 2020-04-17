Коронавирус в Московской области, последние новости на 17 апреля 2020: В регионе выдали 2,3 млн цифровых пропусков, а Одинцово вновь на первом месте по числу заболевших
В Московской области число заболевших превысило 3 тысячи человек. За минувшие сутки в регионе выявили еще 467 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
В десятке муниципалитетов, среди жителей которых больше всего заболевших коронавирусом:
1. Одинцово (192)
2. Люберцы (172 - сутки назад именно этот городской округ был в лидерах)
3. Красногорск (160)
4. Мытищи (156)
5. Химки (141 - две недели назад город был в верхней части списка муниципалитетов)
6. Ленинский городской округ (117)
7. Подольск (87)
8-9. Пушкино (80)
8-9. Королев (80)
10. Лобня (71)
При этом в Оперативном штабе Московской области по коронавирусу отмечают, что примерно четверть коронавирусных пациентов в местных инфекционных больницах - жители других регионов России и иностранцы.
«За все время в Подмосковье было зарегистрировано 789 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 430 человек из Москвы», - сообщили журналистам в Оперативном штабе.
За последние три дня в Московской области выдали 2,3 миллиона цифровых пропусков. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
«Да, первый день работы системы был сложный, - написал Воробьёв. - Трудности испытали и водители, и пассажиры электричек. Но уже сегодня ситуация выправилась. Спасибо жителям за ответственное отношение. Отдельно благодарю сотрудников полиции, ГИБДД, у которых работы сейчас прибавилось».
Тем временем в подмосковном Королеве запустили новую лабораторию, где будут делать исследования по тестам, взятым у людей с подозрением на коронавирус. В сутки здесь могут проверять анализы 2 тысяч человек. Помимо этого над тестами работают государственные лаборатории в Мытищах, Оболенске, Серпухове, Красногорске, Коломне и Подольске, а также лаборатории двух частных компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU
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