Коронавирус в Московской области, последние новости на 17 апреля 2020: В регионе выдали 2,3 млн цифровых пропусков, а Одинцово вновь на первом месте по числу заболевших

17 Апр 2020 2020-04-16T21:56:23+03:00

За последние три дня в Московской области выдали 2,3 миллиона цифровых пропусков Фото: Иван МАКЕЕВ

«Комсомольская Правда» рассказывает про коронавирус в Московской области, последние новости на 17 апреля 2020

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В Московской области число заболевших превысило 3 тысячи человек. За минувшие сутки в регионе выявили еще 467 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

В десятке муниципалитетов, среди жителей которых больше всего заболевших коронавирусом:

1. Одинцово (192)

2. Люберцы (172 - сутки назад именно этот городской округ был в лидерах)

3. Красногорск (160)

4. Мытищи (156)

5. Химки (141 - две недели назад город был в верхней части списка муниципалитетов)

6. Ленинский городской округ (117)

7. Подольск (87)

8-9. Пушкино (80)

8-9. Королев (80)

10. Лобня (71)

При этом в Оперативном штабе Московской области по коронавирусу отмечают, что примерно четверть коронавирусных пациентов в местных инфекционных больницах - жители других регионов России и иностранцы.

«За все время в Подмосковье было зарегистрировано 789 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 430 человек из Москвы», - сообщили журналистам в Оперативном штабе.

За последние три дня в Московской области выдали 2,3 миллиона цифровых пропусков. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

«Да, первый день работы системы был сложный, - написал Воробьёв. - Трудности испытали и водители, и пассажиры электричек. Но уже сегодня ситуация выправилась. Спасибо жителям за ответственное отношение. Отдельно благодарю сотрудников полиции, ГИБДД, у которых работы сейчас прибавилось».

Тем временем в подмосковном Королеве запустили новую лабораторию, где будут делать исследования по тестам, взятым у людей с подозрением на коронавирус. В сутки здесь могут проверять анализы 2 тысяч человек. Помимо этого над тестами работают государственные лаборатории в Мытищах, Оболенске, Серпухове, Красногорске, Коломне и Подольске, а также лаборатории двух частных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU