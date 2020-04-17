17 Апр 2020 2020-04-16T23:59:13+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 17 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в России на 17 апреля 2020 года возросло до 246 человек. За сутки количество летальных случаев в стране увеличилось на 48. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За все время, с начала выявления пациентов с covid-19, число зараженных в разных региона[ РФ превысило 27 тысяч человек. Отметим, что инфицированные вирусом больные есть в каждом субъекте страны, но пик по заболеваемости пока не пройден.

Для эффективного лечения людей с положительным тестом на коронавирус в России разрешили использовать незарегистрированный китайский препарат "Гидроксихлорохин". Соответствующее распоряжение 16 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Крупную партию из более чем 68 тысяч упаковок Россия получила на безвозмездной основе от властей Китая в качестве поддержки в борьбе с эпидемией. Сообщается, что именно это лекарство китайский коллеги успешно применяли для лечения covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU