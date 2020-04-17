2020-04-16T23:01:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших из-за коронавируса в России на 17 апреля 2020 года составило 2 304 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших из-за коронавируса в России на 17 апреля 2020 года [видео]
Юлия КЕКОВА
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Последние новости по коронавирусу в РФПоследние новости по коронавирусу в РФФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших из-за коронавируса в России на 17 апреля 2020 года увеличилось до 2 304 человек. Всего за сутки из больниц были выписаны 318 человек. Врачи оценивают их состояние здоровья как стабильное.

По данным портала стопкоронавирус.рф общее число случаев заражения covid-19 с начала эпидемии в стране в разных субъектах превысило 27 тысяч. В большинстве случаев многих болезнь протекает в легкой форме, а некоторым даже разрешили лечиться дома - заболевание проходит бессимптомно.

Ранее сайт kp.ru писал, что пик эпидемии в России пока не пройден. Накануне в РФ прибыли медики из Китая. Они передали нашим врачам часть необходимого для борьбы с вирусом, в частности десятки тысяч упаковок препарата, который успешно применялся для лечения коронавирусных больных.

Напомним, с начала пандемии во всем мире врачи выявили covid-19 у более чем 2 миллионов человек.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

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