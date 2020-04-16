Число умерших от COVID-19 во Франции достигло почти 18 тысяч человек
Во Франции из-за коронавируса погибли 17 920 человек, всего в стране выявлено 108 847 случаев болезни. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на руководителя Главного управления здравоохранения Жерома Саломона.
В то же время Саломон отметил, что число госпитализированных больных с подозрением на COVID-19 уменьшается уже второй день подряд, а в отношении пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, - восьмой день подряд.
- Наши коллективные усилия продемонстрировали свою эффективность, - заявил чиновник. - Распространение вирус стабилизировалось на высоком уровне, и это хорошие новости.
Тем не менее Соломон отметил, что система здравоохранения Франции испытывает серьезную нагрузку, поэтому необходимо сохранение режима карантина в стране. В частности, в палатах интенсивной терапии находятся 6 248 пациентов, что значительно превышает число соответствующих койко-мест, которые были распоряжении минздрава до начала эпидемии (5 тысяч).
ИСТОЧНИК KP.RU