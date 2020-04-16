Число умерших от COVID-19 во Франции достигло почти 18 тысяч человек

16 Апр 2020 2020-04-16T22:32:02+03:00

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Во Франции из-за коронавируса погибли 17 920 человек, всего в стране выявлено 108 847 случаев болезни. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на руководителя Главного управления здравоохранения Жерома Саломона.

В то же время Саломон отметил, что число госпитализированных больных с подозрением на COVID-19 уменьшается уже второй день подряд, а в отношении пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, - восьмой день подряд.

- Наши коллективные усилия продемонстрировали свою эффективность, - заявил чиновник. - Распространение вирус стабилизировалось на высоком уровне, и это хорошие новости.

Тем не менее Соломон отметил, что система здравоохранения Франции испытывает серьезную нагрузку, поэтому необходимо сохранение режима карантина в стране. В частности, в палатах интенсивной терапии находятся 6 248 пациентов, что значительно превышает число соответствующих койко-мест, которые были распоряжении минздрава до начала эпидемии (5 тысяч).

ИСТОЧНИК KP.RU