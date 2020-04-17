2020-04-16T23:57:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 17 апреля 2020 года составило 127 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 17 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусе в МосквеПоследние новости о коронавирусе в МосквеФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 17 апреля 2020 года составило 127 человек. В столице за сутки было выявлено 14 летальных случаев. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, некоторые из скончавшихся пациентов имели сопутствующие заболевания.

Всего в стране общее число умерших достигает 246, а случаев инфицирования с момента выявления первых больных превышает 27 тысяч.

Россиян информируют, напоминая о необходимости соблюдения режима самоизоляции. В частности, это касается людей преклонного возраста, поскольку их иммунная система слабее, чем, например, у детей или молодежи.

Сайт kp.ru писал, что в целях сокращения рисков распространения заболевания в Москве и Московской области ввели цифровые пропуска. Они необходимы гражданам для передвижения по улицам.

В случае несоблюдения правил москвичам может грозить штраф. Также подвергаться административному наказанию могут и больные ОРВИ, которые рискнут нарушить карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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