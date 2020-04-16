Принцесса Швеции устроилась медсестрой в больницу для борьбы с коронавирусом

16 Апр 2020 2020-04-16T23:10:50+03:00

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Шведская принцесса София не стала прятаться во время пандемии коронаивруса во дворце, а решила пойти на передовую борьбы с коронавирусом. Она прошла трехдневное интенсивное обучение и устроилась в больницу медсестрой. Будет помогать спасать людей, зараженных CoViD-19.

В королевстве зарегистрировано больше 12,5 тысячи случаев заражения. 1333 человек погибли от осложнений. Как и в других странах, основной удар пришелся на медицину - врачей и медсестер не хватает. Вот 35-летняя принцесса и решилась помогать не советами, а делом.

София еще до замужества занялась волонтерствомФото: Twitter.com

Как сообщает Daily Mail, с 16 апреля она приступила к работе медсестрой в больнице Софиахеммет в Стокгольме.

Софию в стране называют Золушкой. Ее история действительно напоминает сказку - еще в гимназии она начала работать официанткой, чтобы обеспечить независимую от родителей жизнь в Стокгольме. Она участвовала в реалити-шоу Paradise Hotel, это аналог нашего "Дома 2". Припомнили ей, когда дело дошло до свадьбы с принцем, и откровенные фотосессии. Кстати, о принце - София сама сообщила миру, что встречается с принцем. Это было в 2010 году. Правда, не стала уточнять, с принцем какой страны. Еще до свадьбы она стала заниматься волонтерством.

Ее супругом стал единственный сын короля Швеции Карл Филипп. У пары двое маленьких детей.

ИСТОЧНИК KP.RU