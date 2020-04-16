Министра здравоохранения Бразилии отправили в отставку на фоне эпидемии COVID-19

16 Апр 2020 2020-04-16T22:51:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту. Как сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники, новым главой ведомства станет онколог Нельсон Тейч.

Болсонару и Мандетта неоднократно сталкивались в публичном поле по вопросу противодействия коронавирусу и необходимости введения карантина. Глава государства заявлял о ненужности социальной изоляции, в то время как министр требовал более решительных мер в этом направлении

Тейч уже рассматривался в качестве кандидата на этот пост министра после победы действующего президента на выборах в 2018 году. В то же время в соцсетях предполагаемый новый глава ведомства выражает мысли во многом схожие идеям Мандетты по введению карантина.

На сегодняшний день в Бразилии зарегистрировано 28 320 случаев коронавируса, 1 736 человек скончались от болезни. Согласно соцопросам, 76 процентов населения страны оценили действия минздрава во время эпидемии как "хорошие", в то время как подобную оценку президент получил только от 33 процентов респондентов.

ИСТОЧНИК KP.RU