2020-04-16T22:51:18+03:00
В мире

Министра здравоохранения Бразилии отправили в отставку на фоне эпидемии COVID-19

Возможной причиной ухода называют конфликт с президентом относительно методов борьбы с коронавирусом
Антон ФОКИН
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Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту. Как сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники, новым главой ведомства станет онколог Нельсон Тейч.

Болсонару и Мандетта неоднократно сталкивались в публичном поле по вопросу противодействия коронавирусу и необходимости введения карантина. Глава государства заявлял о ненужности социальной изоляции, в то время как министр требовал более решительных мер в этом направлении

Тейч уже рассматривался в качестве кандидата на этот пост министра после победы действующего президента на выборах в 2018 году. В то же время в соцсетях предполагаемый новый глава ведомства выражает мысли во многом схожие идеям Мандетты по введению карантина.

На сегодняшний день в Бразилии зарегистрировано 28 320 случаев коронавируса, 1 736 человек скончались от болезни. Согласно соцопросам, 76 процентов населения страны оценили действия минздрава во время эпидемии как "хорошие", в то время как подобную оценку президент получил только от 33 процентов респондентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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