2020-04-16T23:05:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших из-за коронавируса в Москве на 17 апреля 2020 года увеличилось до 1 394 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших из-за коронавируса Москве на 17 апреля 2020 года [видео]
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусе в МосквеПоследние новости о коронавирусе в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших из-за коронавируса в Москве на 17 апреля 2020 года увеличилось до 1 394 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

Всего в России с начала распространения заболевания covid-19 врачи выписали из больниц более 2 тысяч человек. Однако считают, что расслабляться не стоит - пик по количеству инфицированных в стране еще не наступил точно так же, как и во всем мире. С начала эпидемии российские медики провели уже более 1,5 миллиона тестов на наличие у людей инфекции в организме.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом числа заболевших в Москве и Московской области ввели пропускной режим. Разрешение на передвижение по улицам представлено цифровым кодом, который нужно будет предъявить при необходимости.

Напомним, в случае нарушения режима карантина гражданами, которые болеют ОРВИ, полицейские могут выписать штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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