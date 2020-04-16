Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии меры по стабилизации рынка

16 Апр 2020 2020-04-16T23:10:18+03:00

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Глава Минэнерго Александр Новак обсудил ситуацию на рынке нефти с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом. Телефонный разговор состоялся 16 апреля.

Главной темой переговоров стало выполнение условий сделки ОПЕК. 12 апреля страны группы смогли достичь соглашения о сокращении добычи нефти. В общей сложности добычу снизат на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Дополнительнеы обязательства о сокращении, на 4,5 миллиона, возьмут на себя страны, не входящие в ОПЕК - страны большой двадцатки.

Российский министр в разговоре с иностранным коллегой подчеркнул важность этой исторической сделки.

- Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК + и другими производителями,- сказано в сообщении министерства энергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU