2020-04-16T23:10:18+03:00
Политика

Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии меры по стабилизации рынка

В апреле страны ОПЕК договорились о сокращении добычи
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Сделка заключена 12 апреляСделка заключена 12 апреляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Минэнерго Александр Новак обсудил ситуацию на рынке нефти с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом. Телефонный разговор состоялся 16 апреля.

Главной темой переговоров стало выполнение условий сделки ОПЕК. 12 апреля страны группы смогли достичь соглашения о сокращении добычи нефти. В общей сложности добычу снизат на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Дополнительнеы обязательства о сокращении, на 4,5 миллиона, возьмут на себя страны, не входящие в ОПЕК - страны большой двадцатки.

Российский министр в разговоре с иностранным коллегой подчеркнул важность этой исторической сделки.

- Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК + и другими производителями,- сказано в сообщении министерства энергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американцы делают "заначки на будущее". Эксперт оценил заявление США о "виновности" Китая в пандемии коронавируса
Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Нью-Йорке до 15 мая
США закупают 50 тысяч аппаратов ИВЛ за 336 миллионов долларов
Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии меры по стабилизации рынка
Министра здравоохранения Бразилии отправили в отставку на фоне эпидемии COVID-19
Принцесса Швеции устроилась медсестрой в больницу для борьбы с коронавирусом
Число умерших от COVID-19 во Франции достигло почти 18 тысяч человек
После заражения коронавирусом умер режиссер Александр Радов
В Москве задержан адвокат бывшего министра открытого правительства Абызова
Генсек ООН допустил, что из-за кризиса в 2020 году мир может потерять "сотни тысяч детей"
В Чернобыльской зоне вновь начался пожар: из-за ветра невозможно применять авиацию для тушения
В Москве начнут штрафовать за нарушение карантина больных ОРВИ